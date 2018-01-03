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В донецкой Константиновке разбили памятник участникам военных действий в Донбассе

Вчера, 18:50

В донецком городе Константиновка неизвестные разбили памятник участникам военных действий в Донбассе. Об этом информирует «Обозреватель», ссылаясь на представителей ГУ Нацполиции.

Согласно сообщению ведомства, в отделение полиции Константиновки поступило заявление о повреждении памятника, расположенного в сквере Афганцев. Он был установлен в честь трех жителей Константиновки, погибших в ходе военных столкновений в Донбассе, став с оружием на стороне Украины. Отмечается, что информация поступила второго января.

Местные издания рассказывают, что неизвестные завалили плиты с изображением украинского двуколора и гимна, также они разбили плиту, на которой был герб. Подобный инцидент был зафиксирован в Одессе. Там неизвестные облили красной краской памятник, возведенный участникам военных действий в Донбассе.


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