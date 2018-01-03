Под Екатеринбургом найдено тело актёра, пропавшего в Новый год

Вчера, 18:12

Под Екатеринбургом найдено тело актёра Фёдора Пономарёва, пропавшего при праздновании Нового года. Его труп найден в лесном массиве неподалёку с Полевским трактом.

Пономарёв пропал прямо из-за праздничного стола. Его друзья рассказывали, что на празднике присутствовали, в том числе, и приехавшие к нему родственники. Никаких конфликтов за новогодним столом не было.

Отец четверых детей пил немного, и застолье шло своим чередом. Потом он сказал, что ему нужно уложить дочку спать, и он покинул кампанию. Его хватились где-то через 15 минут. Но актёра ни в доме, ни рядом с ним уже не было.

3 января в лесу рядом Полевским трактом поисковиками был обнаружен труп актёра и многодетного отца. Представители регионального СК уже приступили к расследованию инцидента. О наличии криминальных следов на теле не сообщается. Окончательные выводы будут сделаны судмедэкспертизой.

Помимо актёрской деятельности, 36-летний мужчина, ушедший из жизни, также был худруком в детском гастрольном театре «Явь».

Как сообщают люди, хорошо знакомые с семьёй Пономарёва, она была дружной и они никогда не ссорились. Теперь без отца остались двое сыновей в возрасте 12 и 15 лет, а также две девочки, 6-летняя и 2-летняя.