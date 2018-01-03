VistaNews.ru


Под Екатеринбургом найдено тело актёра, пропавшего в Новый год

Вчера, 18:12

Под Екатеринбургом найдено тело актёра Фёдора Пономарёва, пропавшего при праздновании Нового года. Его труп найден в лесном массиве неподалёку с Полевским трактом.

 Пономарёв пропал прямо из-за праздничного стола. Его друзья рассказывали, что на празднике присутствовали, в том числе, и приехавшие к нему родственники. Никаких конфликтов за новогодним столом не было.

Отец четверых детей пил немного, и застолье шло своим чередом. Потом он сказал, что ему нужно уложить дочку спать, и он покинул кампанию. Его хватились где-то через 15 минут. Но актёра ни в доме, ни рядом с ним уже не было.

3 января в лесу рядом Полевским трактом поисковиками был обнаружен труп актёра и многодетного отца. Представители регионального СК уже приступили к расследованию инцидента. О наличии криминальных следов на теле не сообщается. Окончательные выводы будут сделаны судмедэкспертизой.

Помимо актёрской деятельности, 36-летний мужчина, ушедший из жизни, также был худруком в детском гастрольном театре «Явь».

Как сообщают люди, хорошо знакомые с семьёй Пономарёва, она была дружной и они никогда не ссорились. Теперь без отца остались двое сыновей в возрасте 12 и 15 лет, а также две девочки, 6-летняя и 2-летняя.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.