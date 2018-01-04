В ульяновском Димитровграде вандалы напали на Ежика и Медвежонка

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По данным СМИ, в городе Димитровграде неизвестные вандалы напали на памятник Ежику и Медвежонку из советского мультфильма «Ежик в тумане». Инцидент произошел в Ульяновской области.

За несколько дней до Нового года в ульяновском городке был установлен памятник героям знаменитого мультфильма «Ежик в тумане». Композиция представляла собой фигуры ежа и медведя, которые сидят рядом, а между ними чайный сервиз и лампа. Изначально памятник вызвал насмешку со стороны доброй половины местных жителей, но в начале 2018 года Ежик и Медвежонок и вовсе стали жертвой нападения со стороны неизвестных вандалов.

По словам представителей администрации Димитровграда, элементы памятника были сделаны из антивандального материала, но практика показала, что это не так. Были сломаны лампа, чайный сервиз и фонарь, установленный на аллее при входе.