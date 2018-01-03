Житель Сочи в новогоднюю ночь «салютовал» из автомата

Вчера, 17:35

В Сочи местный житель в новогоднюю ночь «салютовал» празднику из автомата. Он ничуть не стеснялся собравшихся зевак, некоторые из которых аплодировали ему.

Неизвестный мужчина, проживающий в Сочи, решил отметить наступающий год очередью из своего автомата. Очевидцы отмечают, он находился при этом в непосредственной близости с газовой трубой.

В неё он, к счастью, не попал. В то же время, многие предполагают, что патроны в автомате были холостыми.

Как сообщается, сначала мужчина производил одиночные выстрелы на фоне взрывающихся салютов и петард. Потом он, видимо, решил не экономить патроны в праздник и выпустил в небо две длинные очереди. Пока не установлено, был ли автомат настоящим, или это лишь имитирующее его устройство, но выстрелы, по сообщению местных жителей, были достаточно громкими.

Теперь они, испугавшись наличия подобной «игрушки» у своего соседа, намерены обратиться к правоохранителям. Некоторые полагают, учитывая, что очереди были не такими длинными, как у настоящего АК, вполне вероятно, что это списанный экземпляр, из которого уже невозможно стрелять боевыми патронами.

«Охолощенное» оружие, согласно законодательству РФ, можно приобретать без наличия лицензии.