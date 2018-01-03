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Эйфелеву башню закрыли для посещений из-за сильного ветра

Вчера, 17:39

Администрация Эйфелевой башни, в целях безопасности, сообщила об ограничении сегодня доступа для туристов на данную достопримечательность Парижа из-за сильного ветра.

 Прошлой ночью на вершине символа Франции была зафиксирована рекордная скорость ветра, достигшая 41,7 м/с, причина которого ураган «Элеанор».

Под данным от метеорологических служб, скорость ветра достигает 140 км/ч, в связи с чем более пятидесяти департаментов Франции были вынуждены ввести оранжевый уровень опасности. Таких сильных ветров на территории государства не было уже больше 7 лет. Помимо этого, в столице Франции сегодня перекрыли все парки и скверы, так как там падают деревья. Нарушена работа и аэропорта в Париже, где с утра были вынуждены задержать 60% рейсов, а третья часть прибывших сегодня самолетов приземлились с 30-минутным запозданием. Также были закрыты восточные аэропорты Страсбурга и Мюлуза. Нарушения работы наблюдаются и у пригородных поездов. В результате урагана пострадали 9 жителей Франции, из которых четверо находятся в больнице в тяжелом состоянии. 193 тысячи квартир в пригороде лишились сегодня электроэнергии.

Прогнозируется, что ураган продлится на территории Франции до следующего утра.


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