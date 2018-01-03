В Пушкине неизвестный принёс в больницу тело годовалого ребёнка

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В больницу, находящуюся в Пушкине, неизвестный мужчина принёс безжизненное тело годовалого ребёнка. Это произошло рано утром 3 января.

Мужчина принес в медицинское учреждение на руках девочку, которой не исполнилось даже годика. При этом признаков жизни она уже не подавала. Незнакомец не стал представляться, но обратился к врачам с просьбой помочь малышке. Однако делать это было уже поздно, оставалось лишь зафиксировать смерть крохи.

Что предшествовало этому, теперь разбираются полицейские. Их после установления кончины младенца вызвали сотрудники больницы №38, носящей имя Семашко. Мужчина не рассказал врачам никаких подробностей ни о себе, ни о принесённом им ребёнке. Теперь его опрашивают местные правоохранители.

Труп ребёнка направлен на проведение экспертизы. Она должна установить причину смерти младенца.