VistaNews.ru


В Пушкине неизвестный принёс в больницу тело годовалого ребёнка

Сегодня, 14:41

В больницу, находящуюся в Пушкине, неизвестный мужчина принёс безжизненное тело годовалого ребёнка. Это произошло рано утром 3 января.

Мужчина принес в медицинское учреждение на руках девочку, которой не исполнилось даже годика. При этом признаков жизни она уже не подавала. Незнакомец не стал представляться, но обратился к врачам с просьбой помочь малышке. Однако делать это было уже поздно, оставалось лишь зафиксировать смерть крохи.

Что предшествовало этому, теперь разбираются полицейские. Их после установления кончины младенца вызвали сотрудники больницы №38, носящей имя Семашко. Мужчина не рассказал врачам никаких подробностей ни о себе, ни о принесённом им ребёнке. Теперь его опрашивают местные правоохранители.

Труп ребёнка направлен на проведение экспертизы. Она должна установить причину смерти младенца.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.