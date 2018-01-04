«Убийственное караоке» лишило жизни азиатскую модель

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Модель из Сингапура Карен Стелла Вонг умерла после трехдневной комы. В такое состояние 28-летнюю девушку повергло «убийственное караоке». После развлечений в караоке-баре у нее произошло кровоизлияние в головной мозг.

Известная в Сингапуре модель и манекенщица Карен Стелла Вонг отправилась с друзьями для развлечения в караоке-бар. Согласно данным правоохранителей, после песен и танцев девушка скончалась, не придя в сознание, после трехдневной комы. Теперь известно, что умершая 15 декабря модель стала жертвой кровоизлияния в головной мозг.

Семья девушки, в частности отец, подтвердил, что дочь страдала частыми и сильными головными болями. Однако, несмотря на это, модель не обращалась к врачам за помощью.