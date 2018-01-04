VistaNews.ru


«Убийственное караоке» лишило жизни азиатскую модель

Сегодня, 03:15

Модель из Сингапура Карен Стелла Вонг умерла после трехдневной комы. В такое состояние 28-летнюю девушку повергло «убийственное караоке». После развлечений в караоке-баре у нее произошло кровоизлияние в головной мозг.

 Известная в Сингапуре модель и манекенщица Карен Стелла Вонг отправилась с друзьями для развлечения в караоке-бар. Согласно данным правоохранителей, после песен и танцев девушка скончалась, не придя в сознание, после трехдневной комы. Теперь известно, что умершая 15 декабря модель стала жертвой кровоизлияния в головной мозг.

Семья девушки, в частности отец, подтвердил, что дочь страдала частыми и сильными головными болями. Однако, несмотря на это, модель не обращалась к врачам за помощью.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.