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В Ростовской области пропавшую больше года назад девушку нашли живой

Сегодня, 00:15

Пропавшую намного больше года назад 36-летнюю ростовчанку нашли живой. Последний раз 30-летняя Валентина Химичева созванивалась со своими знакомыми в феврале 2016 года.

 Женщина проживала в Обливском районе Ростовской области. Об исчезновении дочери заявила её мать. С тех пор минуло почти два года, но поиски не прекращались.

Сейчас сайт местного поискового отряда сообщил, что Химичева найдена живой. Другие подробности, связанные с обстоятельствами её исчезновения, поисков и того, где удалось отыскать «пропажу», не уточняются.

Из более ранних публикаций известно, последний раз Химичеву видели 29 февраля позапрошлого года на автовокзале. Затем узнали, что она взяла билет до Ростова-на-Дону. После этого её следы полностью оборвались.

Периодически появлялась информация, что её якобы видели в Сочи, потом в Петербурге, но найти её удалось лишь сейчас.

Некоторые источники информируют, что женщина просто внезапно вышла замуж и уехала в другой город. Свою родню о данном поступке она, возможно, не сочла нужным поставить в известность.


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