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В Чувашии предотвратили хулиганскую драку 72 человек

Сегодня, 14:18

Сотрудники правоохранительных органов в Чувашии предотвратили массовую драку с участием 72 человек.

 Как сообщается, хулиганская разборка могла произойти в селе Калинино Вурнарского района Чувашии. По имеющимся данным, предполагаемой причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в местном сельском клубе. Участниками драки стали представители мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Всего в массовом беспорядке участвовали 72 человека.

Хулиганство удалось остановить благодаря бдительности и быстрому реагированию сотрудников ГИБДД. Они заметили большое скопление машин и людей в центре сельской площади, в районе десяти вечера по Москве.

Участники неудавшегося конфликта были доставлены в местный отдел полиции, в настоящий момент решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.


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