Истребитель МиГ-29К съехал с полосы и загорелся в Индии

Сегодня, 14:06

Российский самолет-истребитель МиГ-29К съехал со взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту Даболим (штат Гоа, Индия). В результате ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел во время обучения молодого пилота, служащего в ВКС Индии. Неопытный летчик не смог нормально взлететь, съехав со взлетно-посадочной полосы. Впоследствии истребитель МиГ-29К еще и загорелся. Подоспевшим на помощь спасателям удалось быстро ликвидировать огонь, провинившийся пилот остался цел и невредим. На время ликвидации последствий аварии аэропорт Даболим перестал функционировать, однако в течение дня его работа будет восстановлена в обычном режиме.

Отметим, истребители МиГ-29К попали на вооружение ВКС Индии в рамках заключенного военно-технического контракта с Россией. В феврале прошлого года срок действия договора истек. Всего РФ продала Индии более 900 корабельных боевых самолетов.