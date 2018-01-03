В Новочебоксарске на крыльце магазина лежала женщина в луже крови

Сегодня, 14:01

В Новочебоксарске на крыльце магазина в луже крови до приезда медиков лежала женщина. Это произошло в торговой точке, находящейся рядом с остановкой «Турист».

Возвращаясь вечером с работы, женщина, по привычке, зашла в этот магазин. Его ступеньки оказались очень скользкими, Пострадавшая не смогла устоять на них и упала, сильно ударившись головой.

Сначала она потеряла создание. Потом очнулась и попыталась подняться, что ей не удалось. После этого она сидела на крыльце и размахивала руками. Из её ран текла кровь, образовавшая целую лужу.

Очевидцы позвонили медикам. Те, осмотрев женщину, сразу отвезли её в госпиталь.