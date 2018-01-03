В Челябинской области при пожаре в Новый год погиб пенсионер с двумя внуками

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По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, в Новый год при пожаре погиб пенсионер с двумя внуками. Инцидент зафиксирован в Верхнеуральском районе в поселке Межозерный, проводится проверка.

По предварительным данным, ранним утром первого января мужчина уснул на диване с непотушенной сигаретой, в одной комнате с ним спали двое внуков. Это спровоцировало возгорание, и квартира наполнилась угарным газом. Причиной гибели семьи стало удушье газом. По факту инцидента будет проведена оперативно-следственная проверка.

Новый год не для всех жителей России прошел празднично и весело. Чрезвычайные происшествия были зафиксированы в Волгограде, Архангельске и Ленобласти, а также в других регионах государства. В основном, причинами были взрывы петард, злоупотребление алкогольными напитками и неосторожность.