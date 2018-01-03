VistaNews.ru


В Челябинской области при пожаре в Новый год погиб пенсионер с двумя внуками

Сегодня, 13:58

По информации ГУ МЧС России по Челябинской области, в Новый год при пожаре погиб пенсионер с двумя внуками. Инцидент зафиксирован в Верхнеуральском районе в поселке Межозерный, проводится проверка.

По предварительным данным, ранним утром первого января мужчина уснул на диване с непотушенной сигаретой, в одной комнате с ним спали двое внуков. Это спровоцировало возгорание, и квартира наполнилась угарным газом. Причиной гибели семьи стало удушье газом. По факту инцидента будет проведена оперативно-следственная проверка.

Новый год не для всех жителей России прошел празднично и весело. Чрезвычайные происшествия были зафиксированы в Волгограде, Архангельске и Ленобласти, а также в других регионах государства. В основном, причинами были взрывы петард, злоупотребление алкогольными напитками и неосторожность.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.