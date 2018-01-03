В центре Москвы один человек пострадал при пожаре в жилом доме

Сегодня, 13:56

На набережной Академика Туполева в Москве пожарные расчеты закончили тушить воспламенившийся жилой дом. В результате чрезвычайного происшествия пострадал 1 человек.

Пожар площадью 25 квадратных метров охватил 5-этажное жилое здание. Оперативный приезд пожарных и грамотно проведенная спасательная операция позволили своевременно вывести из горящего жилища 20 человек. Избежать травм не удалось лишь 1 потерпевшему мужчине, в настоящее время ему оказана необходимая медицинская помощь. В 13:07 по московскому времени пожар на набережной Академика Туполева был полностью ликвидирован.

Сотрудники столичного спасательного ведомства приступили к установлению причины возгорания. Решается вопрос о предоставлении материальной помощи временно лишившимся жилья людям.