В Иванове нападения собак на детей связали с сожжением животных заживо

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Весь 2017 год жителей Иванова не оставляла в покое ситуация с собаками, нападавшими на детей. Недавно стало известно о жестоком обращении с животными в Иванове, псов сжигали заживо.

Как сообщают СМИ, местные жители в марте 2017 года обнаружили возле Меланжевого завода соженные трупы животных и шкуры собак, у некоторых был даже содран скальп.

По заключению криминалистов, перед тем как убить, собак травили или оглушали. Также неподалеку в колодце были обнаружены черепа и кости животных.

Далее жители Иваново отметили, что после обнаружения трупов и выявления аморального отношения к животным уличные собаки стали агрессивными и начали нападать на детей. Так, 9 ноября 2017 года в больницу был доставлен ребенок с множественными укусами рук, головы, туловища и шеи. На него напала целая свора бесхозяйных псов. Мальчик долгое время находился в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ивановцы расценили этот инцидент, как "собачью месть" мучителям животных, однако пострадал невинный ребенок. Виновников в смерти собак установить так и не удалось, может, это были отловщики бездомных животных, а может и нет. После этого случая правоохранители системно занялись данной проблемой.

В Госдуме одобрен закон, по которому за жестокое обращение с животными вводится уголовная ответственность - за убийство нескольких животных и публичную трансляцию живодерства в интернете теперь можно получить до 5 лет лишения свободы.