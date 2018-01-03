Пограничники Украины не пропустили в Крым звезду шансона Кемеровского

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Пограничники Украины не пропустили звезду шансона Евгения Кемеровского в Крым. Поводом для этого стало то, что у него не было необходимого для этого разрешения.

Информацию об этом в своём аккаунте в Facebook разместил Борис Бабин, являющийся постпредом украинского президента по Крыму.

Он сообщил, Кемеровский прибыл из РФ на Украину поездом. Затем с её территории намеревался попасть в Крым. Однако для этого ему было нужно получить спецразрешение на украинском пропускном пункте.

В конце своего сообщения Бабин сказал, что понятия не имеет, кем теперь заменят шансонье в своей культурной программе «оккупационная власть и коллаборационисты».

Кемеровский пытался въехать на полуостров через КПП «Чонгар». Но перед этим ему нужно было получить спецразрешение в украинской миграционной службе, чего он не сделал.

Этот документ, как сообщила представительница Госпогранслужбы Украины, должны иметь при себе все иностранцы и лица, не имеющие гражданства, для того, чтобы посетить Крым.