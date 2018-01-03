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В парке Твери нашли объеденный животными труп

Вчера, 22:30

В парке Текстильщиков житель города Твери обнаружил труп человека. Тело было искусано и истерзано животными, опознать его пока невозможно. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Тверской области. Проводится проверка.

 Стало известно, что в процессе прогулки по парку Текстильщиков в Пролетарском районе прохожий нашел тело человека. Умершего сильно искусали животные, что стало причиной отсутствия возможности опознать мужчину.

Теперь правоохранители будут работать над установлением личности пострадавшего. Также известно, что по состоянию труп находится в парке менее месяца, и еще были обнаружены другие колото-резаные раны неизвестной этиологии. Информацию подтвердили в СУ СК РФ по Тверской области. По факту гибели человека ведется расследование.


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