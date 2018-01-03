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Российский вертолет Ми-24 разбился при перелете на аэродром Хама

Сегодня, 12:59

31 декабря при плановом перелете на аэродром Хама разбился российский вертолет марки Ми-24. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей Минобороны России.

Согласно этому сообщению, 31 декабря в ходе выполнения перелета потерпел крушение отечественный вертолет марки Ми-24. Причиной тому стала неисправность в техническом плане. В Министерстве обороны подчеркнули, что огневого воздействия на авиатранспорт со стороны зафиксировано не было. Инцидент произошел в 15 километрах от Хамы. На борту Ми-24 были два пилота, которые погибли при совершении аварийной жесткой посадки, борттехник получил различные травмы.


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