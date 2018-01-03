Роспотребнадзор забраковал треть сладких подарков в Свердловской области

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Из 2,5 тысячи сладких новогодних подарков, предназначавшихся для детей Свердловской области, треть оказалась непригодной для употребления. Соответствующие выводы обнародовал региональный Роспотребнадзор по итогам проведённой проверки.

Среди прочих нарушений самыми распространёнными оказались отсутствие документов о качестве и безопасности продукции, а также неправильная маркировка. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что суммарная сумма штрафов за нарушения превысила отметку в 116 тысяч рублей. Сотрудники Роспотребнадзора в очередной раз напомнили гражданам о правилах выбора новогодних подарков для своих детей.

Ранее мы писали, что в Дагестане воспитанникам одного из местных детских садов выдали просроченные сладкие подарки. Соответствующий ролик появился в сети незадолго до Нового года и вызвал большой общественный резонанс.