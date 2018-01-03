Ушёл из жизни экс-глава Саратовского района Анатолий Зотов

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Бывший руководитель Саратовского района Анатолий Зотов скончался на 58-м году жизни. Экс-чиновник умер в результате сердечного приступа.

В Саратове Зотова помнят как целеустремлённого и ответственного руководителя. Начав свой путь по карьерной лестнице в 1978-м году, он прошёл его от обычного рабочего до главы районной администрации. На различных этапах своей трудовой деятельности он возглавлял управление торговли и общепита Саратова, областной комитет экологического контроля и природопользования, занимал должности руководителя Волжской администрации и администрации Саратовского района. Последнее место работы он покинул в феврале 2013 года. Церемония прощания с Анатолием Зотовым назначена на 4 декабря.

Ранее мы писали, что в Ростове-на-Дону посреди улицы умер бизнесмен. 58-летний мужчина скончался от сердечного приступа.