В Твери мужчина погиб, спускаясь по веревке из простыней с 10 этажа

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Пьяный житель Твери не удержался на самодельной веревке из простыни, когда пытался спуститься по ней с 10 этажа. В итоге мужчина разбился насмерть.

Как сообщили в региональном управлении МВД по Тверской области, мужчина, находясь в нетрезвом виде, пытался спуститься с 10 этажа по простыне, чтобы пойти за водкой.

Трагедия произошла 1 января 2018 года в микрарайоне "Южный", доме №87. Погибший связал веревку из различной одежды и простыней.

По предварительным данным, пьяного мужчину закрыла в квартире жена, чтобы предотвратить его дальнейший запой. По словам супруги погибшего, мужчина не раз пытался выбраться из окна собственной квартиры.

По самодельному канату мужчина хотел съехать вниз на улицу, но веревка не выдержала, и он сорвался. От полученных при падении травм и переломов мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи проводят все необходимые проверки по факту обнаружения тела мужчины. Отмечается, что 37-летний погибший нигде не работал и регулярно находился в запое.

Начало нового года ознаменовалось еще одной трагедией в Тверской области. До этого прямо в центре города подросток, играя в русскую рулетку, погиб от выстрела. Сообщается, что молодой человек отмечал в тот день свое 16-летие. Следственный комитет в данный момент устанавливает все факты, связанные с происшествием. По имеющимся данным, подросток праздновал свой день рождения с другом и пока неясно, выстрелил ли он в себя сам, или же выстрел произвел кто-то другой. Рядом с погибшим был обнаружен травматический пистолет. Сообщается, что молодой человек был воспитанником Тверского военного суворовского училища.