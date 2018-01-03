VistaNews.ru


Хозяин пантеры, загрызшей человека в Подмосковье, рассказал об инциденте

Сегодня, 12:36

Сергей Княгиничев, хозяин пантеры по кличке Милан, рассказал об инциденте. Животное загрызло человека в Подмосковье, что шокировало общественность.

По словам Сергея Княгиничева, за всеми его питомцами ухаживают его родственники и лично он. Погибший мужчина был просто гостем и прибыл к своему брату из Украины по гостевой визе. На данный момент эксперты проводят следственные мероприятия, направленные на установление наличия алкоголя в крови украинца. Хозяин домашнего зоопарка отметил, что Милана усыплять не будут, но он так и не объяснил, по какой причине гражданин Украины был одет в спецодежду, присущую для рабочих.

Известно, что подмосковный миллионер имеет десять представителей семейства кошачьих, на которые у него есть официальные разрешения. По предварительным данным, погибший был смотрителем учреждения и зашел в вольер к пантере, чтобы покормить ее.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.