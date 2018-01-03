Хозяин пантеры, загрызшей человека в Подмосковье, рассказал об инциденте

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Сергей Княгиничев, хозяин пантеры по кличке Милан, рассказал об инциденте. Животное загрызло человека в Подмосковье, что шокировало общественность.

По словам Сергея Княгиничева, за всеми его питомцами ухаживают его родственники и лично он. Погибший мужчина был просто гостем и прибыл к своему брату из Украины по гостевой визе. На данный момент эксперты проводят следственные мероприятия, направленные на установление наличия алкоголя в крови украинца. Хозяин домашнего зоопарка отметил, что Милана усыплять не будут, но он так и не объяснил, по какой причине гражданин Украины был одет в спецодежду, присущую для рабочих.

Известно, что подмосковный миллионер имеет десять представителей семейства кошачьих, на которые у него есть официальные разрешения. По предварительным данным, погибший был смотрителем учреждения и зашел в вольер к пантере, чтобы покормить ее.