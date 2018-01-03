На втором энергоблоке Хмельницкой АЭС на Украине произошел сбой

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Компания «Энергоатом» сообщает о сбоях в работе Хмельницкой АЭС в Украине. Согласно данным, 2-й энергоблок обесточен для устранения неполадок. На первом энергоблоке проводится капремонт.

Стало известно, что на втором энергоблоке Хмельницкой атомной электростанции в Украине произошло чрезвычайное происшествие. Так, блок был отключен от сети питания. Причиной такого шага специалисты назвали временные работы по устранению неполадок. Суть неполадок не сообщают, так же, как и время, необходимое для их решения.

По предварительной информации, радиационный фон на АЭС и прилегающих регионах остается стабильным. Первый энергоблок находится на капремонте, а 3-й и 4-й энергоблоки остаются на стадии возведения после разрыва соглашений в 2015 году о совместном строительстве объекта с Россией.

За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники компании «Энергоатом».