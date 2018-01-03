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Псевдотеррорист задержан в Петербурге

Сегодня, 11:23

Вчера на линию полиции поступил звонок от анонима с информацией о минировании. Специалисты выехали на улицу Партизана Германа. Сообщение было ложным, а сегодня задержали 24-летнего «шутника».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили о задержании подозреваемого в телефонном терроризме. Им стал 24-летний житель второй столицы, который совершил неправомерный проступок.

По факту происшествия ведется проверка. Напомним, вчера на линию полиции поступил анонимный звонок с информацией о минировании магазина. Оперативники прибыли на указанную улицу Партизана Германа в юго-западной части Санкт-Петербурга и установили, что звонок был ложным.

Ранее, Храм Иоанна Предтечи проверяли из-за угрозы минирования.


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