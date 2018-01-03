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В Москве МФЦ «похоронил» живого человека

Сегодня, 11:21

По данным СМИ, в Москве сотрудники МФЦ «похоронили» живого человека. Инцидент произошел с 67-летней Людмилой Щеглаковой в районе Восточное Дегунино.

Летом 2017 года Людмила Щеглакова отправилась в центр «Мои документы» и узнала, что ее «похоронили» в марте месяце. Помимо того, женщину выписали из ее квартиры, используя поддельное свидетельство о смерти. Когда гражданка пришла в свою квартиру, то там новые жильцы спокойно делали ремонт и даже не захотели впустить законную владелицу недвижимости.

На данный момент пенсионерка вынуждена проживать у своих родственников и друзей. Щеглакова уже обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, где она просит вернуть ее к жизни, вернуть ее квартиру и наказать бессовестных мошенников. По факту этого инцидента будет проведена следственная проверка, по ее итогам примут процессуальное решение.


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