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Роспотребнадзор нашёл в Хакасии опасные сладкие подарки и еду для детей

Сегодня, 01:30

Роспотребнадзор нашёл в Хакасии сладкие подарки и еду для детей, которые его специалисты расценили, как опасные. Проверка проводилась в преддверии новогодних праздников.

 Представители республиканского ведомства сообщили, что по её итогам появился ряд серьёзных претензий не только к наборам сладких подарков и продуктам питания для детей. Некачественной оказалась также и обувь для малолетних детей из двух десятков партий.

Нарушения по детским подаркам касались, в основном, несоответствий по части их хранения. Претензии были предъявлены к содержанию помещений, где они находились, и к личной гигиене персонала. На виновных лиц выписан штраф общей суммой 34,5 тыс. рублей.

Что касается обуви для детей до 3-летнего возраста, то здесь нарушения выявлены по нанесённой на неё маркировке, которая не соответствовала реальному качеству.

В 10 субъектах хозяйствования, где выявлено наибольшее количество несоответствий, проверки продолжаются.


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