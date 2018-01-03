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Под Красноярском спасатели 1,5 километра несли на руках беременную женщину

Сегодня, 11:15

По данным российских СМИ, по Красноярском спасатели 1,5 километра практически на руках несли больную беременную женщину. Инцидент зафиксирован в населенном пункте Солонцы, все закончилось благополучно.

По предварительным данным, в красноярском поселке Солонцы находилась беременная женщина в плохом состоянии. В результате была вызвана бригада скорой помощи, однако снежные завалы не позволили транспортному средству пробраться к дому пострадавшей. Спасателями было принято решение пройти пешком расстояние в 1,5 километра и при помощи специальных саней транспортировать больную до кареты скорой медицинской помощи.

Все мероприятия были проведены с отличным профессионализмом, на данный момент жизнь будущей мамы больше вне опасности. Что именно произошло с женщиной, и на что она жаловалась медикам, не сообщается.


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