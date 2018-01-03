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В Красноярске молодой парень внезапно умер на новогодней дискотеке

Сегодня, 10:39

В выставочно-деловом центре «Сибирь» в Красноярске накануне проходила новогодняя дискотека. По словам свидетелей, танцующий молодой парень внезапно упал без признаков жизни, впоследствии скончавшись до приезда скорой.

Шокирующая информация быстро распространилась по социальным сетям. Как отметили друзья умершего на новогодней дискотеке парня, их товарищ скончался из-за оторвавшегося тромба. Официальные представители правоохранительных органов и медицинских учреждений Красноярска пока что никак не прокомментировали разговоры в сети.

Региональная пресса попыталась связаться с работниками центра «Сибирь», однако те отказались комментировать сенсационную информацию о смерти молодого парня на дискотеке.


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