Красноярец бросился с Октябрьского моста и выжил

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В Красноярске мужчина упал с Октябрьского моста. Ему вовремя оказали помощь спасатели, которым сообщили об инциденте прохожие. Причины поступка красноярца предстоит выяснить полиции.

В Красноярске спасатели спасли мужчину, который накануне бросился с моста в реку Енисей. Об этом стало известно от полиции и спасателей прибывших по вызову от прохожих граждан города.

Согласно последней информации, мужчина, попал на мелководие, благодаря чему остался жив. За ситуацией следили и содействовали сотрудники и диспетчеры КГКУ «Спасатель».

В больнице неизвестному оказали медицинскую помощь и констатировали удовлетворительное общее состояние человека. Причины поступка красноярца предстоит выяснить полиции.