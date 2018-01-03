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На Кубани новогодняя елка ударом тока убила подростка

Вчера, 23:15

Трагедией закончились новогодние гуляния в Белореченском районе Краснодарского края. 17-летний парень скончался от удара током, прикоснувшись к новогодней елке.

ЧП с летальным исходом имело место в новогоднюю ночь в Кубани в станице Пшехской. 17-летний парень решил сделать селфи на фоне установленной на улице елки. Едва притронувшись к новогоднему дереву, потерпевший получил мощнейший удар током, скончавшись по дороге в больницу. Отмечается, незадолго до инцидента шел дождь. Скорее всего, непогода вывела гирлянду из строя.

Умирающему подростку оказать первую медицинскую помощь пытались друзья и случайные свидетели ЧП, однако юноша не смог дожить до прибытия в больницу.


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