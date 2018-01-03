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В Москве при пожаре в квартире погибли двое граждан

Сегодня, 00:00

В южной части Москвы произошел пожар, в котором погибли двое граждан. Квартира внезапно загорелась, 10 человек успешно эвакуированы, один получил ожоги и травмы.

По данным экстренной службы, в Шипинском проезде Москвы произошел пожар. По сообщению оперативному дежурному МЧС, возгорание произошло в одной из квартир многоэтажного дома в северной части столицы. За несколько минут пожарные расчеты прибыли на место происшествия для ликвидации огня. В процессе тушения пожара, из многоэтажного дома пожарные успешно эвакуировали 10 человек, один получил травмы и ожоги.

К сожалению, есть и печальные новости. Двоим жителям злополучной квартиры, которая загорелась, спасти жизнь не удалось, они погибли. В настоящее время пострадавший житель дома, получивший ожоги, находится в реанимации Московской больницы. Медики пока прогнозов не дают, состояние крайне тяжелое. Экспертам предстоит установить причины пожара, чтобы правильно дать оценку возникшей ситуации.


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