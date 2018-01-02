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В Карачаево-Черкессии пенсионеру оторвало палец взрывом петарды

Вчера, 23:09

В Карачаево-Черкессии пенсионер пострадал от разрыва новогодней петарды в руке. Мужчина остался навсегда без пальца.

В канун Нового года, 30 декабря, 64-летний пенсионер решил исследовать механизм действия петарды. Он пытался вскрыть ее внутренности руками, но петарда взорвалась просто в процессе вскрытия. В итоге разрыва, пенсионеру оторвало палец на руке. В результате происшествия, на место ЧП была вызвана скорая помощь и полиция. В настоящее время пенсионер находится в больнице Карачаево-Черкессии – палец ему не спасли.

Горькие последствия останутся у мужчины до конца его жизни. Оперативникам предстоит выяснить причины точные разрыва петарды, установить степень вины в произошедшем инциденте. Возможно, что к взрыву привела некачественная технология изготовления пиротехники. Сотрудники медслужбы и МЧС специально перед Новым годом обратились к россиянам с просьбой соблюдать технику безопасности при использовании салютов, петард и разных пиротехнимческих аксессуаров.


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