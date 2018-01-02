В Ангарске женщина родила вечером 31 декабря во время удаления аппендицита

Вчера, 22:49

В Ангарске 31 декабря вечером женщина во время экстренной операции по удалению аппендицита родила вполне здорового ребёнка. Несмотря на то, что её роды были преждевременными.

Это стало следствием того, что спешившие спасти жизнь экстренно попавшей «под нож» пациентки врачи, повредили ей матку. Это и привело к преждевременным родам, завершившимся благополучно.

Сообщение об этом сделано источником из регионального Минздрава. Согласно обнародованным данным, одна из жительниц Ангарска в самом преддверии Нового года поступила в клинику к местным медикам с наличием острой боли в своём животе. При этом, она имела срок своей беременности больше, чем 30 недель.

Врачи, заподозрив аппендицит, направили ангарчанку к хирургам. Видимо, те, во время операции, по неосторожности задели её матку, где находился уже вполне созревший ребёнок.

В результате преждевременных родов, которые спровоцировало хирургическое вмешательство по совсем другой теме, малыш появился на свет.

Его в экстренном порядке отвезли медикам городского перинатального центра. Как сообщается, сейчас ни жизни матери, ни её рано родившегося ребёнка ничто не угрожает.

Тем не менее, местной прокуратурой уже начата проверка данного факта.