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Жителей Тамбова стали чаще кусать бездомные собаки

Вчера, 22:00

В Тамбове большинство пациентов местного травмпункта оказалось после укусов бездомных собак в период новогодней ночи. С 31 декабря по 1 января за помощью к медикам обратились 130 человек с рваными ранами.

Согласно подведенным итогам представителей травмпункта в Тамбове, в новогоднюю ночь за помощью обратилось множество местных жителей. Люди поступали практически каждый час. У некоторых были переломы и вывихи, но большая часть имела следы от укусов бродячих собак. Всем горожанам была оказана надлежащая помощь.

Начальник Тамбовского травмпункта порекомендовал тамбовчанам получить прививки от сказа в целях профилактики. Доктора не поймут, чем вызвана внезапная агрессия среди собак относительно местных жителей. По определенным показателям, 31 декабря в травмпункт обратились 60 человек, а 1 января эта цифра немного выросла – 70 пострадавших.


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