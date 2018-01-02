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В Белгороде вчера пропала воспитанница детдома «Южный»

Вчера, 20:45

В Белгороде правоохранители ищут пропавшую вчера воспитанницу детдома «Южный». По информации, 16-летняя девушка ушла на прогулку и не вернулась. Приметы: рост 158 см, среднего телосложения, карие глаза и длинные тёмно-русые волосы.

Правоохранители Белгородской области ищут Татьяну Кононову, которая пропала вчера. Девушка вышла на прогулку из детского дома «Южный» и пропала без вести. По информации, девушка была одета в куртку матерчатую защитного цвета с капюшоном, черные зауженные джинсы, черные ботинки на широком каблуке, в руках была сумка ярко бордового цвета.

По факту пропажи ведется расследование обстоятельств дела. Всех, кто владеет информацией о Татьяне, просят связаться с полицией. Правоохранители и волонтеры продолжают искать пропавшую школьницу, однако пока результатов поисков нет.

Также известно, что администрация детского дома просит горожан обратить внимание на девочку.


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