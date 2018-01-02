VistaNews.ru


В Сочи пьяный водитель заехал на лестницу к кинотеатру

Вчера, 19:48

Видеосюжет с результатами езды пьяного автолюбителя в центре Сочи поразил местных жителей в интернете. 1 января мужчина решил проехать по лестнице на своей иномарке.

В социальной сети проходит обсуждение «горячей» темы жителями Сочи. Там, 1 января, на территории Центрального района курортного города произошло шокирующее происшествие. Автомобиль иностранного производства застрял днищем на городской лестнице. Видеосюжет в настоящее время облетает все уголки Всемирной сети.

Произошедшее в Сочи 1 января обозреватели связывают с вождением пьяного водителя за рулем. Информации о пострадавших или погибших от такой экстремальной езды не сообщается. Лестница, на которой иномарка застряла, ведет именно к центральному городскому кинотеатру. Вероятно, водитель, приняв излишек спиртного в Новый год, решил посетить культурный объект, но вылезать из салона своей иномарки не удосужился.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.