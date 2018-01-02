В Сочи пьяный водитель заехал на лестницу к кинотеатру

Вчера, 19:48

Видеосюжет с результатами езды пьяного автолюбителя в центре Сочи поразил местных жителей в интернете. 1 января мужчина решил проехать по лестнице на своей иномарке.

В социальной сети проходит обсуждение «горячей» темы жителями Сочи. Там, 1 января, на территории Центрального района курортного города произошло шокирующее происшествие. Автомобиль иностранного производства застрял днищем на городской лестнице. Видеосюжет в настоящее время облетает все уголки Всемирной сети.

Произошедшее в Сочи 1 января обозреватели связывают с вождением пьяного водителя за рулем. Информации о пострадавших или погибших от такой экстремальной езды не сообщается. Лестница, на которой иномарка застряла, ведет именно к центральному городскому кинотеатру. Вероятно, водитель, приняв излишек спиртного в Новый год, решил посетить культурный объект, но вылезать из салона своей иномарки не удосужился.