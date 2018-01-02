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На юго-востоке Москвы на АЗС произошел хлопок

Вчера, 18:34

По данным российских СМИ, на юго-востоке Москвы на АЗС произошел хлопок. Инцидент зафиксирован на Люблинской улице на автомобильной заправке «Лукойл».

По предварительной информации, на заправке «Лукойл», расположенной в Москве на улице Люблинская №153, произошел хлопок. Сейчас отечественные СМИ не располагают данными о причине возгорания, также неизвестно, есть ли пострадавшие в инциденте. Сотрудники экстренных ведомств намерены провести проверку подлинности информации о ЧП.

По заявлению одного из изданий, хлопок произошел в хозяйственной постройке площадью в четыре квадратных метра, которая стоит отдельно от резервуаров с топливом и раздаточных колонок. Это позволило избежать масштабного происшествия, но здание полностью уничтожено огнем. На «Лукойле» работают пожарные, устанавливаются обстоятельства ЧП.


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