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В Омске официантка насмерть замёрзла в новогоднюю ночь

Вчера, 18:20

В Омске официантка насмерть замёрзла в новогоднюю ночь. Её уже окоченевшее тело 1 января найдено случайными прохожими.

Предполагается, она решила в морозную ночь Нового года куда-то дойти самостоятельно. При этом, она упала, не устояв, и сильно ударилась головой. После этого наступила потеря сознания.

Через несколько часов её труп был найден горожанами, двигавшимися по тому же маршруту, что и она. Они вызвали медиков. Те, прибыв на место события, зафиксировали смерть официантки по причине того, что её организм переохладился.

Сообщается, что она, отправляясь в свой последний путь, была изрядно пьяна, что особенно опасно при сильных морозах. При этом, на женщине была униформа заведения, в котором она работала.

Представители омской скорой помощи сообщили, в новогоднюю ночь было повышенное количество звонков. Однако, смерть от переохлаждения зафиксирована единственный раз.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сразу после боя курантов медикам удалось спасти жизнь 5-летней девочке.


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