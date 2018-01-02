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Из пожара в Первоуральске эвакуировали троих детей

Вчера, 17:35

Сотрудники МЧС проводят спасательную операцию на улице Ильича в Первоуральске. В результате спасательной операции эвакуировали троих детей. Причины пожара устанавливают специалисты.

В Первоуральске проходит спасательная операция, которая охватила один из 9-ти этажных домов. Согласно данным МЧС, сегодня в 14:43 мск произошло возгорание на 6-м этаже жилого здания. Причины устанавливают специалисты. В ходе локализации огня было освобождено из огненной ловушки трое детей и девять взрослых.

Информацию об очаге возгорания на 6-м этаже в квартире 12 м² подтвердили сотрудники в пресс-службы Г УМЧС по Свердловской области. Состоянием на 17:30 мск пожар ликвидирован. В операции принимали участие 4 пожарные машины и 10 сотрудников МЧС.


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