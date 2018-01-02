В Тюмени врачи в новогоднюю ночь спасли жизнь 5-летней малышке

Вчера, 17:22

В Тюмени местные врачи спасли в новогоднюю ночь жизнь 5-летней малышке. Она была доставлена к ним, практически, сразу после боя курантов.

Сообщение об этом сделано пресс-службой службы скорой помощи, работающей в Тюмени.

Ведомство подвело свои «итоги» праздничных дней 31 декабря и 1 января по городу и району. Сообщается, в этом периоде на койках стационаров оказались 515 человек. Общее количество вызовов составило 526 случаев.

Помимо того, медики региона за этот двухдневный период давали консультации по телефону, как люди могут помочь сами себе. Таких переговоров зафиксировано 288. Естественно, они происходили лишь в тех случаях, когда срочное медицинское вмешательство не являлось необходимым.

В течение этих праздничных дней на линиях в ходе прошедших суток дежурили 40 бригад. Основной причиной звонков к медикам были высокая температура и головные боли.

Экстренный случай произошел 1 января в 00:05. Девочка, чей возраст составлял всего 5 лет, начала задыхаться. Бригада прибыла к ней через 15 минут. Медики диагностировали наличие у ребёнка ларинготрахеита.

Её срочно доставили в госпиталь, где специалисты подарили ей на Новый год повторное рождение.