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Мужчина умер от препарата для лечения гельминтов в Мордовии

Сегодня, 14:53

68-летний житель Мордовии скончался в результате ошибочного приема препарата для лечения гельминтов у животных. Скорая успела привезти пожилого мужчину в больницу, однако врачи уже не могли ничего сделать.

В день трагического происшествия житель Мордовии почувствовал покалывания в сердце. Погибший решил принять «Корвалол», дабы улучшить свое самочувствие. Однако, из-за невнимательности, 68-летний мужчина взял флакон «Левамизола» (препарат от гельминтов). Накапав себе смертельную дозу лекарства для животных, мужчина выпил его.

Скорая успела госпитализировать пожилого пациента, но из-за принятой смертельной дозы «Левамизола», его было уже не спасти.


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