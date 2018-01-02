В Ираке военные поймали «Белую Бороду» палача ИГ

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Военные Ирака в ходе миротворческой операции вышли на след ИГ* . Так, был пойман Аб Омер, более известен как палач «Белая Борода». Об этом сообщает Daily Mail.

Издание Daily Mail информирует о успешно проведенной миротворческой операции в Ираке военными. После освободительной операции, военные задержали предположительно Аб Омера. Этот человек «прославился» своими умениями в казни людей, противников ИГ* (запрещена на территории РФ).

Также известен его позывной «Белая Борода». Если личность преступника будет доказана, власти Ирака обещают дать ему максимальное наказание, которое еще не выбрано. Известно, что весной 2015 года Белая Борода стал исполнителем казни трех мужчин, которых обвинили в гомосексуализме и богохульстве.