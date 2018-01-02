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Пострадавшего в аварии на КАДе у «Мега Парнас» эвакуировали на вертолёте

Сегодня, 13:45

Ребенка, который пострадал в аварии на КАДе, пришлось эвакуировать на вертолете. Инцидент произошел в районе «Мега Парнаса».

Сегодня, 2 января, в Санкт-Петербурге на КАДе произошла авария. На место происшествия выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Известно, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром в районе съезда с КАДа возле «Мега Парнаса».

Сотрудники правоохранительных органов установили, что в дорожном происшествии пострадал ребенок. Доставить пострадавшего в ближайшую больницу на автомобиле скорой помощи не было возможности из-за образовавшегося затора. Поэтому мальчика доставили в детскую городскую больницу на вертолете.

Несмотря на то, что авария состоялась в половину одиннадцатого утра, проезд на данном участке дороги все еще затруднен. Сообщается, что столкнулись несколько машин, водители и пассажиры которых получили травмы разной степени тяжести, всем им была оказана помощь. Сотрудники полиции разбираются в причинах инцидента, устанавливаются виновные, водители были направлены для прохождения всех необходимых экспертиз.


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