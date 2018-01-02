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В Ленобласти в Новый год 12-летний школьник попал в реанимацию из-за алкоголя

Сегодня, 13:36

По данным отечественных СМИ, в Ленобласти в Новый год 12-летний школьник попал в реанимацию из-за отравления алкоголем. Инцидент был зафиксирован 31 декабря в Гатчине на улице Седьмой Армии, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, около десяти часов вечера в Гатчине в районную больницу оперативно госпитализировали 12-летнего ученика пятого класса, который находился в квартире по адресу Седьмая Армия. Медики диагностировали у ребенка алкогольное отравление тяжелого характера.

По факту данного инцидента сотрудники правоохранительных органов Гатчинского района Ленинградской области намерены провести оперативные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ситуациях с участием несовершеннолетних к административной ответственности привлекают родителей.


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