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На юге Петербурга загорелась рождественская ярмарка

Сегодня, 13:07

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу, на юге города загорелась рождественская ярмарка. Инцидент зафиксирован на Московском проспекте 193, Московской площади.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в 11:36 на пульт дежурного поступило заявление о ЧП на Московской площади. Сотрудники ведомства прибыли на место инцидента в 11:45. Как оказалось, на рождественской ярмарке горели шесть торговых палаток, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Уже в 11:50 огонь был ликвидирован.

В мероприятии по устранению возгорания принимали активное участие восемь сотрудников МЧС с использованием двух единиц специализированной техники. Все шесть палаток полностью сгорели, пострадавших в пожаре нет. Известно, что потерпевшие торговали глинтвейном, сувенирами, медовухой и икрой.


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