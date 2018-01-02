На юге Петербурга загорелась рождественская ярмарка

Сегодня, 13:07

Как проинформировали сотрудники ГУ МЧС России по Петербургу, на юге города загорелась рождественская ярмарка. Инцидент зафиксирован на Московском проспекте 193, Московской площади.

По данным пресс-службы ГУ МЧС, в 11:36 на пульт дежурного поступило заявление о ЧП на Московской площади. Сотрудники ведомства прибыли на место инцидента в 11:45. Как оказалось, на рождественской ярмарке горели шесть торговых палаток, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Уже в 11:50 огонь был ликвидирован.

В мероприятии по устранению возгорания принимали активное участие восемь сотрудников МЧС с использованием двух единиц специализированной техники. Все шесть палаток полностью сгорели, пострадавших в пожаре нет. Известно, что потерпевшие торговали глинтвейном, сувенирами, медовухой и икрой.