В Кузбассе ребёнок травмировался из-за попавшей в окно ракеты

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В городе Киселевск Кемеровской области в новогоднюю ночь от пиротехнической ракеты пострадала 2-х летняя девочка.

В новогоднюю ночь девочка вместе с родителями наблюдала из окна своей квартиры на 7-м этаже праздничный фейверк. Внезапно одно из пиротехнических изделий разбило окно, и отлетевший осколок причинил ребенку травму глаза.

Родители сразу же вызвали скорую помощь. В больнице врачи установили проникающее ранение правого глаза осколком оконного стекла, о чем сразу же было сообщено в дежурную часть отдела полиции. На место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа.

Как выяснилось при осмотре квартиры, в ней находились остатки парашютной ракеты бедствия (специализированная сигнальная ракета, не предназначенная для запуска праздничного фейверка). По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет, - рассказали в региональном управлении МВД.

По факту причинения вреда двухлетнему ребенку возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ, а именно «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Личность подозреваемого до сих пор не установлена. Полиция просит очевидцев происшествия помочь в его поиске и предоставить всю имеющуюся информацию. «Анонимность свидетельств гарантируется» - сообщает региональное управление МВД.