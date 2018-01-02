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В новогоднюю ночь два жителя Ковров отравились угарным газом

Сегодня, 11:34

По данный ГУ МЧС России по Владимирской области, в новогоднюю ночь два жителя Ковров отравились угарным газом. Инцидент зафиксирован 1 января в 2:20.

По данным ведомства, в одном из жилых домов, расположенных в городе Ковров, загорелась квартира. Спустя несколько минут сотрудники ГУ МЧС прибыли на место ЧП и оперативно ликвидировали возгорание. Общая площадь ущерба составила пянадцать квадратных метров. На момент пожара в помещении находились двое граждан, их госпитализировали с отравлением угарным газом. Медики рассказали, что их здоровью ничто не угрожает.

Новогодняя ночь для многих закончилась не праздничным весельем. В Волгограде 17-летний студент упал с пятого этажа и сломал шею. В Архангельске петарды стали причиной возгорания квартиры и автомобиля, а в Таганроге Снегурочка устроила эротическое шоу прямо на улице на глазах у шокированных прохожих.


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