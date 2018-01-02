2 января в Алтайском крае остались без света 18 населенных пунктов

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В Алтайском крае 2 января остались без света жители 18 населенных пунктов. Инцидент зафиксирован в Курьинском районе области.

Согласно официальной информации, предоставленной сотрудниками ГУ МЧС Российской Федерации по Алтайскому краю, второго января в 11:10 поступило сообщение об отключении ВЛ 110 кВ. Благодаря своевременному реагированию ведомства электричество восстановили в 12:10. Мероприятия проводились посредствам двух бригад МРСК-Сибирь «Алтайэнерго» и сотрудников МЧС. Для устранения неполадок были задействованы две единицы специализированной техники.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация не привела к социально-значимым последствиям. Местные жители не ощутили особого дискомфорта от отсутствия электроснабжения, так как света не было всего час. По какой причине произошел сбой не сообщается.