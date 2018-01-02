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В Южно-Сахалинске поставили новую елку на место сгоревшей

Сегодня, 10:42

В Южно-Сахалинске поставили новую елку. Такая необходимость возникла после того, как сгорела ранее установленная.

В Южно-Сахалинске новогодние гуляния прошли с большим размахом. После празднования на площади Ленина загорелась новогодняя елка. Тушить пожар прибыли сотрудники МЧС. В результате данного инцидента пострадавших нет.

Сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Южно-Сахалинска информируют, что елка загорелась в результате несоблюдения техники безопасности во время запуска пиротехнических средств. Одна из петард попала прямо в елку, что и привело к пожару.

Городские власти после такого происшествия приняли решение об установке нового новогоднего дерева, его высота 12 метров. Напомним, что сгоревшая елка имела высоту 25 метров, она бала установлена на стадионе «Космос», который располагается в парке имени Ю. Гагарина.


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