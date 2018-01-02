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В Челябинске из окна выбросили телевизор на припаркованное авто

Сегодня, 10:40

В Челябинске из окна общежития выбросили телевизор прямо на авто, припаркованное у здания. Это произошло в новогоднюю ночь.

Мужчина, проживающий в Челябинске, отправляясь праздновать Новый год, припарковал свой автомобиль рядом со зданием. Можно только представить, что он чувствовал, когда, вернувшись к нему, обнаружил подобный «подарок».

Телевизор, разбив стекло, попал в салон. Там он продолжил разрушительное действие, повредив лежащий там планшет. Пострадавший незамедлительно обратился к правоохранителям. Те приступили к розыску нарушителей, но он пока что не дал результатов.

Инцидент случился на территории Ленинского района города. Мужчина, которого зовут Андрей, приехал к своим знакомым, чтобы встретить Новый год. Утром 1 января ему сообщили, что в его автомобиле разбили стекло.

Он сначала подумал, что машину хотели обокрасть. Но увидел, с его слов, «картину маслом». Мужчина предположил, что, видимо, кому-то не понравились новогодние телетрансляции, и он подобным образом выразил свой протест.

Автолюбитель проинформировал, разбитое заднее стекло было хорошего качества и с нанесённой шелкографией. Его стоимость около пяти тысяч рублей.

Почему не сработала сигнализация, не сообщается.


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