В Новый год в Архангельске из-за петард горели квартира и машина

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По информации сотрудников ГУ МВД России по Архангельску, в Новый год из-за петард горели квартира и машина. Инцидент зафиксирован на набережной Северной Двины.

По предварительным данным, на пульт дежурного пожарной службы в Архангельске 1 января в 1:30 поступил звонок о возгорании, произошедшем на набережной Северной Двины. По приезду на место ЧП эксперты установили, что петарда пробила стекло балкона квартиры, расположенной на шестом этаже, и стала причиной возгорания. Также пожарным удалось спасти от разрушения огнем автомобиль. Заднее стекло машины аналогично было пробито петардой, которая упала на заднее сиденье. В результате оно было повреждено, а салон закопчен.

Сотрудники МЧС напоминают, что запускать любого рода пиротехнику имеют право только совершеннолетние граждане, а дети в этот момент должны находится на приличном расстоянии. Неосторожное обращение с петардами приводит к таким ситуациям.